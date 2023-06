Alexey Lutsenko snelt naar derde Kazachse titel in het tijdrijden

Alexey Lutsenko is voor de derde keer in zijn carrière Kazachs kampioen in het tijdrijden geworden. De 30-jarige renner van Astana Qazaqstan bleek na exact dertig kilometer bijna anderhalve minuut sneller dan zijn ploeggenoot Dmitriy Gruzdev. Anton Kuzmin mocht de bronzen medaille ophalen.

Lutsenko raasde met een gemiddelde snelheid van 52,073 kilometer per uur over het parcours en was aan de finish goed voor een eindtijd van 34:34. De nummer twee, Gruzdev, moest 1:24 toegeven op de winnaar. Kuzmin eindigde op 1:34 en was daarmee goed voor brons.

Het is voor Lutsenko zijn derde nationale tijdrittitel bij de profs, na eerdere zeges in 2015 en 2019. Het is voor de beloftenwereldkampioen van Valkenburg (2012) bovenal een welkome opsteker richting de Tour de France.

De voorbereiding van Lutsenko op La Grande Boucle verliep namelijk allesbehalve vlekkeloos. De coureur moest een week geleden wegens ziekte nog opgeven in de Ronde van Zwitserland, maar lijkt nu weer helemaal hersteld.