Alexey Lutsenko na zege in Coppa Agostoni: “Geleerd van fouten uit het verleden”

Alexey Lutsenko verschalkte maandagmiddag Matteo Trentin in een sprint met twee tijdens de Coppa Agostoni. De 29-jarige Kazach van Astana-Premier Tech pakte zodoende deze keer wel de zege, waar hij bij de vorige editie in 2019 nog zijn meerdere moest erkennen in Aleksandr Riabushenko. Ook toen sprintten ze met twee om de overwinning.

“Ik ben zo blij met deze zege”, zegt Lutsenko in een persbericht van zijn ploeg. “Vandaag was ik de gehele dag geconcentreerd. Ik denk dat ik geleerd heb van mijn fouten uit het verleden. In de finale werkten Matteo en ik goed samen. Daarna heb ik gewacht tot de laatste meters om mijn sprint te lanceren. Ik had goede benen en ik ben blij dat alles gegaan is zoals ik wilde. Dinsdag neem ik een snipperdag, voordat ik aan mijn laatste koers van het seizoen begin.” De nummer zeven uit de voorbije Tour de France koerst woensdag nog in de Giro del Veneto.

Ook ploegleider Stefano Zanini was blij met de uitkomst van woensdag. “Natuurlijk zijn we heel erg blij! In de Ronde van Lombardije was het niet onze dag, dus is het geweldig voor Alexey en de ploeg dat we maandag konden winnen. Het team – met Samuele Battistella in het bijzonder – deed fantastisch werk voor Lutsenko. In de finale reed hij een goede koers. Hij was gefocust, slim en actief. Hij wachtte tot het perfecte moment en rondde de koers toen prachtig af.”