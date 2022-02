Alexey Lutsenko buigt hoofd voor Poels in eindsprint: “Ik miste wat frisheid”

Alexey Lutsenko was in de vierde etappe van de Ruta del Sol dicht bij de dagzege. De Kazachse renner van Astana Qazaqstan reed met Wout Poels om de zege, maar kwam in de eindsprint niet voorbij de Nederlander en moest zich tevreden stellen met de tweede plaats.

Het peloton kreeg op de vierde dag van de Andalusische ronde een zware etappe voor de wielen geschoven. Dat de koers al op de eerste klim van de dag ontplofte, maakte het nog extra zwaar. Lutsenko sprong mee met een sterke kopgroep en zag ook zijn ploegmaats Miguel Ángel López en Harold Tejada aansluiten. “Ik kwam op kop om de groep op gang te trekken en om een kloof te slaan met het peloton, en dat lukte goed”, blikte de Kazach terug.

De sterke kopgroep werkte goed samen om de voorsprong in stand te houden en wist uiteindelijk het verschil te maken. “Het was een zware wedstrijd, maar samen met Harold en Miguel Ángel bleven we bij elkaar in de groep en stap voor stap werd onze voorsprong groter. Met nog zo’n 15 kilometer te gaan zag ik een paar renners uit onze groep aanvallen. Op het moment dat we ze hadden teruggehaald, besloot ik aan te vallen en alleen Poels kon me volgen.”

Frisheid

Lutsenko reed met Poels een mooi gaatje bij elkaar en mocht sprinten voor de overwinning. “Op het einde miste ik gewoon wat energie in de benen. Het was een zeer intense etappe en we moesten allemaal hard werken om de voorsprong op het peloton te behouden. Bovendien voelde ik me na mijn overwinning in de Clásica Jaén al die dagen niet zo goed en miste ik wat frisheid aan de finish. Toch was het een goede poging om de ploeg weer een overwinning te bezorgen.”

De Kazach staat nu negende in het klassement, op 24 seconden van nieuwe leider Poels. Zijn ploegmaat López staat er beter voor en is tweede. “Morgen hebben we de slotetappe met aankomst bergop en zal ik samen met de hele ploeg 100% voor Miguel Ángel rijden om hem te helpen het klassement te winnen. Het zal niet gemakkelijk zijn, want er zijn veel sterke klimmers, maar we zijn gemotiveerd om ons best te doen voor onze kopman.”