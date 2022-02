Alexandre Geniez de beste in proloog Tour du Rwanda

De proloog van de Tour du Rwanda is een prooi geworden voor Alexandre Geniez. De Franse kopman van TotalEnergies ging als laatste van start in de vier kilometer lange proloog rondom de Kigali Arena en was ruim de snelste. Daardoor is Geniez ook de eerste leider.

Het regende hard in de hoofdstad van Rwanda en dat zorgde voor zware omstandigheden voor de meeste renners. De 33-jarige Alexandre Geniez werkte het parcours af in 4.41 minuut, goed voor een gemiddelde snelheid van 51,2 km/h. Hij was aan de finish zes seconden sneller dan Jhonatan Restrepo (Drone Hopper-Androni Giocattoli). Op de derde plaats eindigde Geniez’ ploeggenoot Sandy Dujardin, op zeven seconden achterstand.

De Tour du Rwanda (UCI 2.1) duurt in totaal acht dagen. Vorig jaar ging de eindoverwinning in de Afrikaanse rittenkoers naar de Spanjaard Cristian Rodriguez van TotalEnergies.