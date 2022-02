Alexandre Geniez boekt tweede zege in Tour du Rwanda

De vijfde etappe in de Tour du Rwanda is gewonnen door Alexandre Geniez. De Fransman van TotalEnergies, die ook de proloog al op zijn naam schreef, reed halverwege de wedstrijd weg met Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) en bleef zijn landgenoot de baas op de laatste, korte helling. Ángel Madrazo nam de leiderstrui over van Axel Laurance.

Met Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) vertrok het peloton vanochtend vanuit Muhanga voor een rit van 129,9 kilometer naar Musanze. Net als gisteren, kregen de coureurs vandaag verschillende beklimmingen voorgeschoteld. In de finale lag eerst de Kivuruga (7,5 km aan 6,5%) met de top op een kleine dertig kilometer van de aankomst, waarna de streep was getrokken op een bijna drie kilometer lange klim aan zes procent gemiddeld.

Of de beslissing hier pas zou vallen, was echter nog maar de vraag. Na een snel openingsuur, waarin niemand definitief weg wist te rijden, werd er op de Kanyinya (5,4 km aan 7,4%) al flink gekoerst door de favorieten. Er kwam zodoende een veertienkoppige elitegroep tot stand met onder andere klassementsleider Axel Laurance, nummer twee Ángel Madrazo (Burgos-BH) en Kent Main (ProTouch), de winnaar van gisteren. Op dit moment waren de renners ongeveer half koers.

Een duel tussen Pierre Rolland en Alexandre Geniez

Daarna keerde de rust enigszins weder. Twee Fransen, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) en Alexandre Geniez (TotalEnergies), reden weg en verwierven een flinke voorgift. Op een gegeven moment hadden ze meer dan drie minuten voorsprong op het peloton, waar de Rwandanees Uwiduhaye een tijdlang in zijn eentje net voor reed. Hij zat in de welbekende chasse-patat.

Het peloton kwam in de finale nog wat dichter bij Rolland en Geniez, maar het kreeg de twee niet meer te pakken. De Fransen mochten het dus onderling uit gaan maken om de overwinning. Rolland deed een poging om zijn landgenoot te lossen, maar uiteindelijk trok Geniez aan het langste eind. De renner van TotalEnergies pakte zo al zijn tweede overwinning in deze editie van de Tour du Rwanda: eerder was hij ook al de beste in de proloog.

Achter de twee koplopers slaagde Madrazo erin om Laurance op achterstand te rijden. Zodoende veroverde de Spanjaard de leiderstrui.