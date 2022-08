Alexandra Manly doorbreekt zegereeks Marianne Vos in Tour of Scandinavia

Alexandra Manly heeft de vierde etappe van de Tour of Scandinavia gewonnen. Op de lastige aankomst in Mysen was de Australische van Team BikeExchange-Jayco de sterkste in de sprint van een kopgroep, die net uit handen bleef van het peloton. Chloe Hosking werd tweede, Laura Tomasi derde. Marianne Vos, die de eerste drie ritten had gewonnen, werd deze keer zesde.

Net als de derde etappe voerde de vierde rit door Noorwegen, nadat de eerste twee ritten door Denemarken en Zweden leidden. Het 119,2 kilometer lange parcours tussen Askim en Mysen nodigde door het licht heuvelachtige karakter uit tot koersen. De finish was niet voor het eerst deze ronde oplopend. Met Marianne Vos, winnares van de eerste drie ritten, opnieuw in de gele leiderstrui, werd de koers even voor drie uur op gang gebracht.

Diverse rensters probeerden in de eerste helft van de wedstrijd weg te rijden, maar het peloton was zuinig met het weggeven van ruimte en het was moeilijk om een gat te creëren. Net voorbij halfkoers lukte het Femke Markus van Parkhotel Valkenburg om alleen te ontsnappen. Ze reed een voorsprong van ruim dertig seconden bij elkaar, maar moest zich even toch weer door het peloton laten inlopen. Een nieuwe aanval liet niet lang op zich wachten.

Lourdes Oyarbide (Movistar) en Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) probeerden het en namen veertig seconden voorsprong. BikeExchange-Jayco versnelde vervolgens waardoor de voorsprong begon terug te lopen en alles weer bij elkaar kwam. De aanvallen bleven elkaar in sneltreinvaart opvolgen, maar het was o zo lastig om een stabiele voorsprong te pakken. In de laatste tien kilometer vielen Alexandra Manly (BikeExchange) en Alice Barnes (Canyon) aan.

Manly houdt stand

Manly en Barnes bleven vooruit en kregen even later gezelschap van enkele andere rensters. Het peloton zat ze diep in de finale op de hielen, maar toch haalde Manly het na een hectische finale. Op de oplopende aankomst bleef ze Chloe Hosking (Trek-Segafredo) en Laura Tomasi (UAE ADQ) net voor. Marianne Vos kwam als zesde over de finish en greep voor het eerst deze ronde naast de zege. Wel bleef de kopvrouw van Jumbo-Visma aan de leiding van het klassement.