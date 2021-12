Alexander Vinokourov: “Terugkeer van Nibali en López brengt stabiliteit en vertrouwen”

Ploegmanager Alexander Vinokourov heeft hoge verwachtingen van Astana Qazaqstan voor het nieuwe wielerseizoen. Dat blijkt uit de woorden van de voormalig profrenner vandaag tijdens de ploegpresentatie in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan.

“Ondanks een moeilijke transferperiode zijn we erin geslaagd om een sterk en ambitieuze ploeg samen te stellen”, vertelde Vinokourov, die afgelopen seizoen terugkeerde aan het roer van het WorldTeam. “We zijn een aantal sterke kopmannen kwijtgeraakt, maar tegelijk hebben we andere renners van hoge klasse erbij gekregen. De ploeg heeft een nieuw gezicht, maar we blijven dezelfde Astana-ploeg die over de hele wereld bekend is. De terugkeer van renners als Vincenzo Nibali, Miguel Ángel López en Andrey Zeits zal de ploeg extra stabiliteit en vertrouwen brengen.”

Maar Vinokourov en co haalden deze winter meer nieuwe aanwinsten aan boord. “De komst van Gianni Moscon, Joe Dombrowski, David De la Cruz, Valerio Conti en andere jongens zal helpen om onze belangen uit te breiden en nieuwe doelen te stellen. En natuurlijk is een kopman als Alexey Lutsenko het gezicht van de ploeg, de basis. Ik ben heel blij om de Kazachse nationale beloftenkampioen Nurbergen Nurlykhassym in onze ploeg te zien. Ik hoop dat hij, net als al onze Kazachse renners, een goed seizoen zal beleven.”

Daarnaast werd de ploegleiding van Astana Qazaqstan uitgebreid met de oud-renners Alexandre Shefer en Mario Manzoni. “Ik ben er zeker van dat de ploeg die we vandaag aan de vooravond van de dertigste verjaardag van de onafhankelijkheid van onze republiek voorstellen, succesvol zal zijn in het nieuwe seizoen en veel overwinningen zal behalen onder de nieuwe naam”, meldde Vinokourov tot slot.

Selectie Astana Qazaqstan voor 2022

Leonardo Basso

Samuele Battistella

Manuele Boaro

Gleb Brussenskiy

Valerio Conti

Stefan De Bod

David De La Cruz

Joe Dombrowski

Yevgeniy Fedorov

Fabio Felline

Michele Gazzoli

Yevgeniy Gidich

Dmitriy Gruzdev

Sebastian Henao

Miguel Ángel López

Alexey Lutsenko

Davide Martinelli

Gianni Moscon

Yuriy Natarov

Antonio Nibali

Vincenzo Nibali

Nurbergen Nurlykhassym

Vadim Pronskiy

Alexandr Riabushenko

Javier Romo

Harold Tejada

Simone Velasco

Artyom Zakharov

Andrey Zeits