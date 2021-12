Wielertenues 2022: Astana Qazaqstan Team verandert weinig aan outfit

Astana Qazaqstan Team lijkt klaar voor het nieuwe wielerseizoen, nu de formatie het tenue voor 2022 heeft gepresenteerd. De WorldTour-ploeg uit Kazachstan koerst ook volgend jaar in een overwegend lichtblauw tenue met donkere elementen.

Dit jaar zagen we op de mouwen nog de naam van Premier Tech prijken, maar de Canadese fabrikant van verpakkingsapparatuur trekt zich terug als mede-eigenaar en naamsponsor van de ploeg van sportief manager Alexander Vinokourov. We zien op de mouwtjes nu de namen van (sub)sponsors ERG (Eurasian Resources Group) en CAEPCO (Central-Asian Electric Power Corporation).

foto: Astana Qazaqstan Team foto: Astana Qazaqstan Tea

Astana Qazaqstan Team wist zich de voorbije weken en maanden te versterken met aansprekende namen als Vincenzo Nibali, Gianni Moscon, Miguel Ángel López, David De la Cruz, Alexandr Riabushenko, Joe Dombrowski en Valerio Conti. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Alex Aranburu, Omar Fraile, Jakob Fuglsang, Gorka en Ion Izagirre, Luis Léon Sánchez en Aleksandr Vlasov.

De ploeg hoopt met de naam ‘Astana Qazaqstan Team’ het land Kazachstan internationaal op de kaart te zetten. “Het doel is om het imago van Kazachstan over de hele wereld te verbeteren. Met onze nieuwe naam leggen we de nadruk op een nauwere samenwerking en richten we ons op de promotie van de Republiek Kazachstan als een belangrijke internationale partner”, aldus Vinokourov.