‘Alexander Kristoff kent programma richting Tour de France’

Alexander Kristoff lijkt volgend seizoen opnieuw zijn opwachting te maken in de Tour de France. Wielerjournalist Jarle Fredagsvik (werkzaam voor het doorgaans goed ingevoerde Procycling.no) heeft zicht op het volledige programma van de sterke Noorse sprinter.

Kristoff lijkt zijn seizoen te beginnen op het Spaanse eiland Mallorca voor de Challenge Mallorca, gevolgd door de Volta a la Comunitat Valenciana (Ronde van Valencia), de Clásica de Almería en de Volta ao Algarve. De renner van UAE Emirates trekt vervolgens naar België voor het Vlaamse openingsweekend met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

In Parijs-Nice hoopt Kristoff zich zo goed mogelijk voor te bereiden op Milaan-San Remo, de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Kristoff zal na de Franse kasseiklassieker ook nog deelnemen aan Eschborn-Frankfurt, de Ronde van Noorwegen en de GP Kanton Aargau.

Tour en WK

In de maand juni heeft Kristoff nog tijd om aan zijn vorm te schaven richting de Tour de France. De 33-jarige Noor zal in aanloop naar de Tour nog de Ronde van Zwitserland en het NK betwisten. In de Tour zal Kristoff waarschijnlijk weer samen koersen met Tadej Pogačar, die als titelverdediger een tweede opeenvolgende Tourzege zal najagen.

Kristoff, die in de voorbije Ronde van Frankrijk de openingsetappe in Nice wist te winnen en de eerste gele trui mocht aantrekken, zit verder met het WK wielrennen in Vlaanderen in zijn hoofd. Het is nog onduidelijk welke wedstrijden hij zal betwisten in aanloop naar de mondiale titelstrijd.