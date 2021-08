Alexander Kristoff: “Ik heb lang gewacht op dit succes”

Alexander Kristoff verpestte vrijdag een nieuwe Duits feestje in de Deutschland Tour. De Noor van UAE Emirates trok na een verregende etappe aan het langste eind in Ilmenau, door Phil Bauhaus en Pascal Ackermann te verslaan. “Het is een prachtige zege die mij heel blij maakt”, vertelt Kristoff.

“Ik heb een heel goede relatie met Duitsland. Ik heb hier meer dan eens gewonnen, ook in mijn vorige deelname aan de Deutschland Tour. Toen waren de omstandigheden bijna hetzelfde als vandaag. Ook al ben ik niet dol op kou en regen, lukt het mij wel vaak om goede prestaties neer te zetten”, vertelt de 34-jarige sprinter.

Voor de vorige overwinning van Kristoff moeten we terug naar de Tour de France van 2020, toen hij de openingsrit won. “Ik heb lang gewacht op dit nieuwe succes. Tot nu toe was mijn seizoen niet goed, ook al was ik dicht bij de winst in de Ronde van Noorwegen. Nu heb ik eindelijk die overwinning beet”, zegt hij. “De finale was heel technisch. Het was essentieel om in de laatste bocht in de top-5 te zitten. Ik zat op de goede plek en had Sven Erik Bystrøm bij me om de sprint aan te trekken.”

In de oplopende finishstraat ging Phil Bauhaus als eerste aan. “Hij kwam over mij heen, maar ik bleef in zijn wiel. Daarna passeerde ik hem vlak voor de finish. Het verschil tussen ons was niet groot, ik was zelfs niet zeker of ik had gewonnen. Maar toen zag ik beelden van de sprint en kon ik echt gaan vieren”, lacht Kristoff.