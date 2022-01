Alexander Kristoff bij aanvang nieuw seizoen: “Vorig jaar was niet goed genoeg”

Alexander Kristoff gaat in 2022 weer voor de klassiekers en de Tour de France. In die koersen zal hij te zien zijn in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Aan het Noorse TV2 vertelde hij wat zijn doelen zijn voor het volgende seizoen. “Het belangrijkste is dat ik terug wedstrijden ga winnen.”

Kristoff is eind december op eigen houtje naar Gran Canaria getrokken om een trainingskamp af te werken. “Ik heb het gevoel dat ik de laatste tijd goed heb getraind. Ik zit op schema ik ben deze winter niet ziek geworden”, aldus de Noor. Zijn doelen in 2022 zijn de klassiekers en de Tour de France, die hij vorig jaar niet reed. “Ik kreeg vorig jaar ook nog de griep richting de klassiekers, dat verpestte mijn vorm daar een beetje. In het najaar was ik wel terug beter. Maar het belangrijkste is dat ik dit seizoen terug wedstrijden ga winnen.”

De Noorse renner won in 2021 maar twee koersen, een teleurstellend resultaat voor hem. “Vorig jaar was niet goed genoeg. Ik voel nu terug de motivatie en het plezier om er nog paar jaren tegenaan te gaan”, aldus Kristoff.

Programma Alexander Kristoff voor 2022

Challenge Mallorca (26-30 januari)

Ronde van Valencia (5-9 februari)

Ronde van Algarve (16-20 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)

Kuurne-Brussel-Kuurne (27 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Milaan-San Remo (16 maart)

E3 Saxo Bank Classic (25 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Ronde van Vlaanderen (3 april)

Parijs-Roubaix (17 april)

Ronde van Zwitserland (12-19 juni)

Tour de France (1-24 juli)

WK wielrennen (25 september)