Alexander Kristoff begint met goed gevoel aan klassiekers na podiumplaats Milaan-Turijn

Alexander Kristoff eindigde gisteren als derde in Milaan-Turijn, achter Nacer Bouhanni en winnaar Mark Cavendish. Deze podiumplaats geeft de Noor vertrouwen voor de komende periode. “Ik ben tevreden dat ik dit jaar met een goed gevoel aan de klassiekers kan beginnen”, zegt hij op de site van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

“In tegenstelling tot in 2021, wanneer ik na Parijs-Nice ziek geworden ben, voel ik dat ik goed herstel van de intensieve week in Tirreno-Adriatico en dat mijn vorm daar profijt uit haalt”, vervolgt de voormalig winnaar van zowel Milaan-San Remo als de Ronde van Vlaanderen. “In de Koers van de Twee Zeeën heb ik geen deugddoende resultaten kunnen behalen, maar ik wist dat mijn benen op de afspraak waren. En dat heeft zich vandaag in een podiumplaats vertaald.”

Hoewel tevreden, verliep volgens Kristoff niet alles perfect in Milaan-Turijn. “Het was spijtig dat we vandaag Georg Zimmermann door een valpartij verloren, want hij was een belangrijke pion in de voorbereiding van de sprint. Samen met Loïc Vliegen zou hij ons in de finale uit de gevarenzone houden. De analyse van de finale leert ons dat we in de aanloop van de laatste hectometers nog beter kunnen doen, want Andrea Pasqualon en Biniam Girmay hadden ook erg goede benen. Het is spijtig dat we elkaar kwijt raakten en onze krachten vandaag niet konden bundelen.”

Toch heeft Kristoff goede hoop voor aanstaande zaterdag. “Ik geloof in dit team en ben ervan overtuigd dat we samen de capaciteit bezitten om dit type van wedstrijden te winnen. Dit is een goed teken op drie dagen van Milaan-San Remo.”