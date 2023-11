zaterdag 25 november 2023 om 10:36

Alexander Konijn zet stap naar continentale niveau

Alexander Konijn rijdt volgend jaar voor het Franse conti-team Nice Métropole Côte d’Azur. De Nederlander komt over van het clubteam AVC Aix-en-Provence, ook een Franse ploeg. Dat meldt Nice-matin.

De 24-jarige Konijn reed sinds 2021 bij AVC Aix-en-Provence. Daardoor was hij hoofdzakelijk actief in het Franse circuit. Dat deed hij met succes, want hij verzamelde flink wat ereplaatsen op het nationale niveau. Konijn kon ook een keer winnen, begin van dit jaar schreef hij namelijk de GP National de Cintegabelle op zijn naam.

Voor Konijn is het de eerste keer dat hij op continentaal niveau zal rijden. Verder zal ook Alexandre Léonien de overstap maken naar Nice Métropole Côte d’Azur. De Fransman komt over van VC Vaulx en Velin.