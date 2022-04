Alexander Kamp na vijfde plek in Gold Race: “Blij dat ik er eindelijk bij zat”

Alexander Kamp was gisteren de verrassende nummer vijf in de Amstel Gold Race. In de sprint om de vierde plaats moest de Deense renner van Trek-Segafredo zich gewonnen geven tegen Mathieu van der Poel, maar bleef hij wel onder anderen Michael Matthews voor.

Voor Kamp was deze vijfde plaats zijn beste resultaat in een eendagskoers sinds hij in de trui van Trek-Segafredo koerst (sinds 2020). “Vanmorgen dacht ik niet dat het heel realistisch was dat ik in de finale er kon staan, maar ik ben gewoon heel blij dat ik er eindelijk bij zat”, vertelde de 28-jarige Deen na de wedstrijd in gesprek met TV 2 Sport.

De uiteindelijke winnaar Michał Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy gingen er met nog zo’n twintig kilometer te gaan vandoor, en toen daarachter werd gesprint, was Kamp een van de snelsten. “Of het veel vertrouwen geeft om in zo’n grote koers te presteren? Ik weet het niet. Er is steeds druk. Zo is het moderne wielrennen. Dus nee. We nemen alles per wedstrijd.”

De volgende wedstrijd voor Kamp staat voor woensdag gepland met de Brabantse Pijl.