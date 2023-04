Alexander Kamp grijpt eindzege Région Pays de la Loire Tour, laatste rit voor Frederik Dversnes

Alexander Kamp heeft het klassement van de Région Pays de la Loire Tour op zijn naam geschreven. De vierde en laatste etappe van de Franse rittenkoers werd gewonnen door Frederik Dversnes. De renner van Uno-X bleef Kamp en Jérémy Leveau voor in de straten van Le Mans.

De vierde rit van de Franse rittenkoers begon in Sablé-sur-Sarthe. Daar vertrokken de renners voor een tocht van 177,8 kilometer over heuvelende wegen. Ideaal om aan te vallen dus. Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), Lasse Norman Leth (Uno-X), Nathan Vandepitte (Bingoal WB), Rasmus Søjberg Pedersen (CIC U Nantes Atlantique), Rudy Barbier (St Michel-Mavic-Auber93) en Norman Vathra (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) vonden dat ook en trokken door.

Het zestal reed een voorsprong van een drietal minuten bij elkaar. Het peloton zorgde er echter steeds voor dat de vluchters niet te ver wegreden. In de heuvelachtige zone sloop het peloton dan ook snel dichterbij. De laatste 30 kilometer begonnen ze met minder dan een minuut voorsprong.

Aanval na aanval

In die finale werd er vaak aangevallen vanuit het peloton. Onder meer Kévin Vauquelin, leider Bryan Coquard, James Shaw, Marijn van den Berg en Valentin Ferron sprongen mee met een klein groepje. Een groep met Vauquelin, Ferron, Ben Healy, Alexander Kamp, Alexis Guerin en Jérémy Leveau had meer geluk. De zes renners voelden zich goed en kozen samen het hazenpad.

Voor Guerin en Leveau ging het echter te snel. De twee Fransmannen moesten afhaken, waardoor we vooraan nog vier leiders kregen. Het viertal ging met een voorsprong van een halve minuut, op het uitgedunde peloton, de laatste vier kilometer in. In de allerlaatste kilometer kon Frederik Dversnes nog de aansluiting maken in de eerste groep. De Noor van Uno-X nam Leveau mee in zijn spoor.

Verrassing van Dversnes, eindzege voor Kamp

Dversnes beschikte duidelijk over goede benen, want de 26-jarige renner sprintte naar winst in Le Mans. Voor Dversnes is het nog maar zijn tweede profoverwinning. Eind maart won hij nog onverwachts La Route Adélie de Vitré. Kamp en Leveau mochten als tweede en derde mee op het podium.

De tweede plaats van Kamp zorgde ervoor dat de Deen het algemeen klassement op zijn naam schreef. De renner van Tudor stond na dag drie op de derde plek. Leider Coquard en Nederlander Van den Berg zaten niet in de eerste groep, dus schoof Kamp naar plek een. Dversnes en Ferron klommen nog mee op het podium.