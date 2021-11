Alex Molenaar blijft nog een jaar bij Burgos-BH

Alex Molenaar zal ook volgend jaar uitkomen in het tenue van Burgos-BH. De 22-jarige Nederlander heeft zijn aflopende contract bij de Spaanse formatie verlengd met één seizoen. Molenaar koerst sinds 2020 voor Burgos-BH. Ook Ángel Fuentes (25) en Ander Okamika (28) hebben bijgetekend tot eind 2022.

Molenaar – die een Spaanse moeder heeft – kwam in zijn tweede seizoen voor Burgos-BH tot 47 koersdagen. In de Volta a la Comunitat Valenciana, Volta ao Alentejo en de Volta a Portugal was hij goed voor meerdere ereplaatsen. Verder werd hij in de zomer geselecteerd voor het Europees kampioenschap wegwielrennen in Trento. Molenaar deed mee aan de beloftenwedstrijd en kwam er als negentiende over de streep.

De ploegleiding is tevreden over het functioneren van Molenaar, wat heeft geleid tot een contractverlenging. Ook de Spanjaarden Fuentes en Okamika hoeven niet op zoek naar een nieuwe werkgever. Fuentes wist zich in het najaar in de kijker te rijden met onder meer een zesde plaats in La Route Adélie de Vitré, Okamika werd zevende op het Spaans wegkampioenschap, negende in de Coppa Sabatini en tiende in de Classic Loire Atlantique.

Belangrijke pijlers

Ploegleider Rubén Pérez is blij na het zetten van de benodigde handtekeningen. “We hebben het over belangrijke renners voor onze ploeg. Ik weet ook zeker dat we het beste nog niet hebben gezien. Alex kende niet het beste seizoen uit zijn carrière, maar het is wel een renner met de nodige potentieel. Hij heeft al een keer de Vuelta a España gereden en ik hoop dat we hem volgend jaar weer op niveau zullen zien.”

Jetse Bol, die andere Nederlander bij Burgos-BH, verlengde eerder al zijn contract tot eind 2022.