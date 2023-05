Alex Kirsch verrast met tweede plaats in Rome: “Weet dat ik heel snel ben”

Alex Kirsch eindigde zondag verrassend als tweede in de slotrit van de Giro d’Italia. De renner van Trek-Segafredo mengde zich in de massasprint en hoefde enkel Mark Cavendish voor te laten. “Het was heel zwaar”, zei hij na afloop tegen Eurosport. “Het was behoorlijk heuvelachtig en er waren veel versnellingen.”

Trek-Segafredo kwam naar deze Giro d’Italia met Mads Pedersen als sprinter. De Deen won de rit naar Napoli, maar stapte later ziek af. “Toen hij weg was, moesten we de focus wat verleggen. We probeerden onze sprinttrein te verbeteren, ook al was Mads er niet meer bij. De laatste twee sprints probeerde ik het te doen.”

Kirsch was enorm blij met zijn tweede plaats. “Dit is een geweldig resultaat voor het team en voor mijzelf”, zei de 30-jarige Luxemburger. “Ik weet dat ik heel snel ben, anders zou ik geen lead-out zijn. Maar er zit nog een groot verschil tussen de laatste kilometer doen of wachten op de laatste tweehonderd meter. De laatste sprints waren een leerproces, nu heb ik laten zien dat ik al leer. Ik ben blij.”

