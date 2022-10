Alex Edmondson en Matthew Dinham naar Team DSM

Team DSM heeft drie nieuwe renners gepresenteerd voor het WorldTeam van 2023. De meest bekende naam is die van de Australiër Alex Edmondson, die na zeven jaar vertrekt bij BikeExchange-Jayco. Ook zijn landgenoot Matthew Dinham en de Brit Sean Flynn zijn nieuw.

De 28-jarige Edmondson werd in 2018 nationaal kampioen op de weg van Australië. Hij kende zijn doorbraak in 2015, toen hij de Ronde van Vlaanderen voor beloften won. Bij de profs kwam de Australische hardrijder in vijf deelnames nooit verder dan een 25ste plaats in de Vlaamse Hoogmis.

“De ploeg heeft veel jonge en heel getalenteerde renners. Het motiveert mij om die renners te kunnen helpen en aan te sporen”, vertelt Edmondson. “Ik vind de manier waarop de ploeg bepaalde dingen aanpakt heel goed. Ze denken out of the box en kiezen vaak een andere afslag. De ploeg is succesvol en wil deel uitmaken van dat succes.”

Team DSM ziet in Edmondson een ervaren renner. “Hij is onderdeel geweest van de successen van zijn vorige teams, vooral als belangrijk lid van de sprinttrein. In diezelfde rol denken wij dat Alex veel ervaring kan brengen naar onze ploeg, maar ook met zijn tactische bewustzijn en snelle manier van denken in stressvolle periodes”, zegt Rudi Kemna.

Profdebuut voor Dinham

Matthew Dinham (22) maakt volgend jaar zijn profdebuut bij Team DSM. De Australiër, met een verleden als mountainbiker, komt over van het continentale Team Bridgelane. Dinham werd in 2021 twaalfde in de Tour de l’Avenir en eindigde dit jaar als elfde in de mini-Tour de France. Daarnaast reed hij diverse ereplaatsen bij elkaar in Franse rittenkoersen. Onlangs werd hij nog zevende op het WK wielrennen voor beloften.

“Ik heb van een afstand gezien hoe de ploeg goed werk heeft geleverd en Chris Hamilton en Kevin Vermaerke stappen hebben gezet”, aldus Dinham, die doelt op twee andere ex-mountainbikers die de overstap hebben gemaakt naar de weg. “Volgend jaar wil ik zoveel mogelijk leren en een belangrijke helper zijn. Persoonlijk zie ik mijzelf meer als klimmer en klassementsrenner, met een goede punch.”

Sean Flynn via SEG en Tudor

De transfer van Sean Flynn konden wij eerder deze maand al melden. De 22-jarige Schot komt over van de Zwitserse Continental-ploeg Tudor en staat te boek als een allrounder met een sterk eindschot. Flynn komt oorspronkelijk uit het mountainbiken en noemt zichzelf op de weg een allrounder met de focus op Ardennenklassiekers. Via SEG Racing Academy belandde hij bij het continentale Tudor van manager Fabian Cancellara.

“Het is een droom om deel uit te maken van een van de grootste teams ter wereld. Ik weet dat dit slechts het begin is en dat het harde werk nog maar net begonnen is. Ik ben gespannen voor de stap naar het hoogste niveau. Ik ben ook lichtelijk nerveus daarover, maar ik ben er klaar voor om mezelf te bewijzen voor de ploeg”, zegt Flynn.