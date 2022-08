Alex Dowsett stopt na dit seizoen als profwielrenner

Alex Dowsett is bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner. De 33-jarige Brit heeft dat bekendgemaakt in een video op zijn eigen YouTube-account. Dowsett laat weten dat hij zelf het besluit heeft genomen, maar dat hij niet helemaal stopt met fietsen. “Ik wil andere aspecten ontdekken volgend jaar”, vertelt hij.

“Eerder vertelde ik dat ik nog twee jaar door wilde gaan, maar er is sindsdien iets veranderd. De wil om te winnen of om beter te worden is gaan wankelen”, legt de renner van Israel-Premier Tech uit. “Ik ben blij met wat ik heb bereikt en de successen die ik heb behaald in de WorldTour. Ik voel dat dit een mooi moment is om te stoppen. Ik ga nog wel door met fietsen, maar ik wil dit zelf besluiten. Het is geen gedwongen pensioen.”

Dowsett heeft na overleg met zijn management besloten om te stoppen. “Dat was vooral toen duidelijk werd dat ik weer heel lang moest wachten op een nieuw contract in de WorldTour. Laten we ermee stoppen”, geeft hij aan. “Sinds de knoop is doorgehakt, kijk ik steeds meer uit naar mijn toekomst. Ik heb alles bereikt in de WorldTour, als prof. Ik heb ook het leven daarnaast meegemaakt. Maar mijn toekomst blijft op twee wielen. Dit is geen pensioen, maar wel het einde voor mij in de WorldTour.”

Op het palmares van de tijdritspecialist staan twee etappezeges in de Giro d’Italia, een ritzege in de Ronde van Polen, zes Britse tijdrittitels, de eindzege in de Bayern Rundfahrt en de nodige ereplaatsen op het WK tijdrijden. Die prestaties behaalde Dowsett in dienst van Sky (2011-2012), Movistar (2013-2017), Katusha-Alpecin (2018-2019) en Israel Start-Up Nation (2020-2022).

Tijdrijden en gravelracen

Dowsett blijft zich focussen op het tijdrijden, maar heeft ook plannen om andere wielrenners te ondersteunen op dat gebied. Daarnaast wil hij enkele gravelwedstrijden rijden. “Maar ik ga hier niet zeggen dat ik even gravel pro ga worden”, lacht hij. “Ik heb nog nooit aan gravelwedstrijden gedaan, maar ik ben er wel door gefascineerd. Ook wil ik mij blijven inzetten voor de hemofilie-community. Ik sta in de positie om dat te doen en dat voelt als mijn verantwoordelijkheid.”

Hemofilie is een ziekte waarbij het bloed niet voldoende stolt, waardoor een grote wonde voor extra grote schade kan zorgen. Bij Dowsett werd de ziekte als baby vastgesteld en ook zijn dochter heeft het. Tijdens zijn werelduurrecordpoging in 2021 vroeg hij daar extra aandacht voor.