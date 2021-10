Alex Dowsett bereidt zich in Mexico voor op aanval werelduurrecord

Alex Dowsett vertoeft momenteel in Mexico, aangezien de Brit komende woensdag een aanval zal doen op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. De Britse hardrijder ondergaat in aanloop naar zijn uurrecordpoging nog enkele belangrijke testen. “Ik voel me goed, weliswaar nog niet super, maar dat hoeft nu nog niet”, aldus Dowsett.

In 2015 had Dowsett het werelduurrecord al korte tijd in handen, voordat Bradley Wiggins hem 36 dagen later onttroonde. Inmiddels is Victor Campenaerts al een tijdje houder van het werelduurrecord, die twee jaar geleden in Mexico tot 55,089 kilometer kwam. Op 3 november hoopt Dowsett nóg beter te doen en Campenaerts te onttronen. Het moet allemaal gebeuren op de wielerbaan van Aguascalientes, Mexico.

Acclimatiseren

“We hebben al wat vier minuten-testen gedaan en we testen ook de bandendruk”, laat Dowsett weten via een persbericht van zijn ploeg Israel Start-Up Nation. “Ik voel me goed, al is er nog geen sprake van een supergevoel, maar ik moet pas super zijn binnen een week. Dat komt wel wanneer ik de reis heb verwerkt en volledig ben geacclimatiseerd. Ik sta er goed voor.”

De 33-jarige Dowsett wilde eigenlijk vorig jaar al een poging wagen, maar moest zijn recordpoging wegens een coronabesmetting uitstellen. Aankomende woensdag gaat het dan toch gebeuren in Mexico. De poging van Dowsett is vanaf 17.00 uur Nederlands-Belgische tijd te zien via de BBC, het eigen Youtube-kanaal van Dowsett en het Youtube-kanaal van de UCI.