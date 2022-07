Alex Cataford (Israel-Premier Tech) breekt sleutelbeen bij val in Ordiziako Klasika

Alex Cataford zal zijn fiets de komende weken niet aanraken. De 28-jarige Canadees heeft afgelopen maandag bij een valpartij in de Spaanse eendagskoers Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika zijn sleutelbeen gebroken, zo meldt zijn ploeg Israel-Premier Tech via social media.

Cataford werkte maandag in de Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika zijn eerste wedstrijdkilometers af sinds de Giro d’Italia. De renner maakte aanvankelijk deel uit van de vroege vlucht, maar viel op een bepaald moment letterlijk weg vooraan. De onfortuinlijke Cataford werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.

Daar kwam een gebroken linkersleutelbeen aan het licht. Cataford hoeft niet onder het mes, maar zal de komende weken wel moeten revalideren. De verwachting is dat hij over vier tot zes weken weer zijn rentree kan maken in het peloton.