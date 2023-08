Alex Baudin gaat in beroep tegen beslissing UCI: “Hoop dat het snel wordt opgelost”

Alex Baudin heeft voor het eerst gereageerd nadat zijn uitslagen in de Giro d’Italia werden geschrapt. In een bloedmonster van de Fransman van AG2R Citroën werden destijds sporen van de verboden pijnstiller tramadol aangetroffen. “Dit trekt mijn sportieve integriteit in twijfel.”

“Gisteren (maandag, red.) heb ik een brief ontvangen van de UCI waarin er stond dat er tramadol was gevonden in mijn bloed na een controle na afloop van de 17e etappe van de Giro d’Italia. Eerst begreep ik niet wat er aan de hand was, maar toen realiseerde ik me hoe ernstig de situatie was”, vertelt Baudin op sociale media. “Al van jongs af aan beoefen ik deze sport, waar ik van hou, op een ethische manier en met respect.”

Baudin laat vervolgens weten dat hij actie zal ondernemen: “Ik ga in beroep tegen deze beslissing, omdat het mijn sportieve integriteit in twijfel trekt. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost.”

