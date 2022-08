Alex Aranburu wint Tour du Limousin, slotrit voor Vincenzo Albanese

Vincenzo Albanese heeft de laatste etappe van de Tour du Limousin op zijn naam geschreven. De Italiaan van EOLO-Kometa bleef uit handen van een aanstormend peloton met sprinters. Kort achter Albanese wist Alex Aranburu (Movistar) tweede te worden, waardoor hij ook het eindklassement op zijn naam schrijft.

De beslissing van de vierde en laatste rit van de Franse rittenkoers zou vallen op drie lokale rondes in Limoges, met daarin een klimmetje van 1,3 kilometer aan 4,9% (met nog een stevige uitloper) en ook een stevig oplopende laatste kilometer met een strook in van 400 meter aan 7,6%.

Sandy Dujardin (TotalEnergies) en Morne van Niekerk (St Michel-Auber 93) begonnen met een kleine minuut voorgift aan de laatste 25 kilometer, nadat vlak daarvoor Emmanuel Morin (U Nantes Atlantique) en Alan Boileau (B&B Hôtels-KTM) ingerekend werden. Dujardin en Van Niekerk hielden lang stand. In het peloton was er tien kilometer voor de meet een pechgeval voor Greg Van Avermaet, de nummer drie van het klassement.

Benoît Cosnefroy en Guillaume Martin probeerden nog weg te springen, maar hun poging en die van Alessandro Fedeli had geen kans van slagen door werk van Movistar. Twee kilometer voor de meet werden Dujardin en Van Niekerk dan toch gegrepen, waarna Vincenzo Albanese het probeerde op 1,5 kilometer van de finish. De Italiaan hield knap stand in de laatste kilometer en pakte de ritzege.

Niet ver achter hem won Alex Aranburu de sprint van de achtervolgers. Hij kwam ook juichend over de streep, in de wetenschap dat hij zich verzekerd had van de eindzege in de Tour du Limousin (en de bijbehorende UCI-punten in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour). Diego Ulissi werd derde en verzekerde zich zo van de tweede plek in de einduitslag. Greg Van Avermaet wist nog terug te keren, vijfde te worden in de rit en zo zijn podiumplek veilig te stellen.