vrijdag 1 september 2023 om 18:41

Twee Nederlanders sprinten naar top-5 in Flanders Tomorrow Tour, zege voor Delle Vedove

Alessio Delle Vedove heeft de tweede rit van de Flanders Tomorrow Tour gewonnen. De Italiaanse renner van Circus-ReUz-Technord klopte Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step Devo) en Axel Huens (Circus-ReUz-Technord).

De tweede rit van de Flanders Tomorrow Tour was 158,9 kilometer lang. Op het menu stond een vlakke rit van en naar Poperinge. De verwachting was dan ook dat er gesprint ging worden voor de zege. Onderweg waren er een aantal pogingen om de sprint te ontlopen, maar die hadden weinig succes.

Er werd namelijk wel degelijk gesprint in Poperinge. De Italiaan Delle Vedove reed daar de snelste sprint. Hij klopte de jonge Belg Vangheluwe en zijn ploeggenoot Huens. Met Jorden Habets en Tibor del Grosso eindigden er twee Nederlanders in de top-5. Belgen Zeno Moonen, Dylan Vandenstorme en Alessio de Maere finishten ook in de top-10. Mathis Avondts is de nieuwe leider in het algemeen klassement.