Alessandro Verre wint openingsetappe Giro Valle d’Aosta

Alessandro Verre heeft de openingsetappe van de Giro Valle d’Aosta gewonnen. Nadat de Italiaan op de laatste heuvels was weggereden bij zijn medeaanvaller Reuben Thompson kwam hij solo over de streep in Pollein. Verre is meteen de eerste leider.

In Noordwest-Italië is de hoog aangeschreven beloftenkoers de Giro Valle d’Aosta begonnen. De ronde kon vorig jaar vanwege de coronapandemie niet doorgaan, waardoor Mauri Vansevenant nog een jaar langer de laatste winnaar bleef. De Belgische klimmer zette inmiddels de stap naar het profcircuit en bewandelde zo hetzelfde pad als eerdere winnaars als Vadim Pronskiy, Pavel Sivakov, Kilian Frankiny en Robert Power.

Op de eerste dag kreeg het peloton rond Pollein een bergachtig parcours voorgeschoteld met vier gecatalogiseerde beklimmingen, met de laatste op achttien kilometer van de finish. De snelle start zorgde meteen voor verschillende aanvallen. Eerst reed een kopgroep met daarbij de Belg Thibaut Ponsaerts weg, later kwam een ontsnapping met negen man tot stand met Milan Paulus en Robin Orins. Op de tweede klim werden de koplopers echter een voor een ingelopen.

Op de derde klim zagen we verschillende renners in de aanval, onder wie Kamiel Bonneu. De Belg van Basso Team Flanders werd echter bijgebeend door Reuben Thompson. De Nieuw-Zeelander van Groupama-FDJ Conti ging aanvankelijk solo verder, maar kreeg op de laatste klim gezelschap van Alessandro Verre. Op de laatste heuvels naar de finish wist de Italiaan zijn metgezel te lossen om vervolgens alleen over de streep te komen. Sergio Meris won de sprint om de derde plaats.

Zaterdag staat een bergetappe over 158,4 kilometer op het programma van Valtournenche naar het skigebied Breuil-Cervinia, na een klim van eerste categorie van negentien kilometer.