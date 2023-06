Alessandro Romele zorgt voor eerste Italiaanse zege in Giro Next Gen

Alessandro Romele heeft de zesde etappe in de Giro Next Gen gewonnen. Romele bleef na 166 kilometer koers zijn landgenoten Davide De Pretto en Sergio Meris voor vanuit de vroege vlucht. De overwinning van Romele is pas de eerste Italiaanse zege deze ronde.



De Giro d’Italia voor beloften kende een vreemd verloop van de etappe. Al na 13 kilometer werd de top van een zware beklimming gerond, waarna de laatste 145 kilometer van de rit vlak waren. William Junior Lecerf probeerde het meteen na de start, maar hij werd ingelopen.

Toen het peloton na de beklimming van de Valico della Frica weer compact was, reden met Romele, Davide De Pretto en Sergio Meris drie Italianen weg uit het peloton, dat het daarna wel welletjes vond. De drie koplopers reden een grote voorsprong bij elkaar en mochten het daarna met elkaar uitvechten om de zege.

Romele zou uiteindelijk in Povegliano na een lead-out van ploeggenoot Meris de zege pakken voor De Pretto. De Noor Johannes Staune-Mittet behield de roze trui.