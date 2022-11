Alessandro Fedeli verlaat EOLO-Kometa na zes maanden en tekent bij Q36.5

Alessandro Fedeli zal in 2023 in actie komen voor Q36.5, de ploeg van Doug Ryder. Fedeli komt over van het Italiaanse EOLO-Kometa. De 26-jarige renner reed slechts enkele maanden voor EOLO-Kometa, Fedeli kwam namelijk midden in het seizoen 2022 over van Gazprom-RusVelo.

Fedeli reed in 2022 een goed seizoen. Zo werd hij tweede in het eindklassement van de Turkse etappekoers Tour of Antalya en werd hij vierde in de Italiaanse eendagskoers Per Sempre Alfredo. Zijn meest opmerkelijke resultaat behaalde Fedeli dan weer in de GP Industria, een UCI 1.Pro-koers. De Italiaan werddoor Diego Ulissi geklopt in de sprint, maar werd wel knap tweede.

“Het is fantastisch om deel uit te maken van dit project”, vertelt Fedeli over zijn kersverse transfer naar Q36.5. “Ik ben gemotiveerd om een goed seizoen te hebben en mijn volledig potentieel te laten zien.”

👋A big welcome to Alessandro Fedeli! 🇮🇹 🗣️"It's fantastic to be part of this project. I am motivated to have a good season and I am looking forward to fulfilling my potential." #RacingTheFuture pic.twitter.com/QzTVfclHeZ — Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) November 9, 2022