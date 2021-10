Alessandro De Marchi neemt revanche: “Veel mensen hadden me afgeschreven”

Alessandro De Marchi was zeer blij met zijn overwinning in Tre Valli Varesine. In Varese versloeg de Italiaanse renner van Israel Start-Up Nation Davide Formolo, met wie hij in de finale samen voorop was geraakt. “Deze zege smaakt heel zoet – vooral omdat zo veel mensen me hadden afgeschreven en zeiden dat ik klaar was.”

Voor De Marchi was de Giro d’Italia dit jaar een wedstrijd van uitersten. Twee dagen droeg hij in eigen land de roze leiderstrui, maar in de tweede week moest hij vroegtijdig de strijd staken na een val. Daarbij liep de 35-jarige Italiaan meerdere botbreuken op: hij had last van een gebroken sleutelbeen, zes gebroken ribben en twee gebroken borstwervels. Wekenlang stond hij aan de kant, en pas in de Tour de Wallonie keerde hij terug in koers.

De laatste weken is De Marchi aan een sterke periode bezig. Hij werd vierde in de Tour Poitou-Charentes en won vervolgens met de nationale ploeg het EK Mixed Relay. Daarna eindigde hij tweede in de Giro della Toscana en elfde in de Giro dell’Emilia. In Tre Valli Varesine vielen alle puzzelstukjes in elkaar en na 196,7 kilometer kwam hij in Varese als eerste over de finish, vóór Formolo en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar.

“Wat vandaag gebeurde was een beetje wraak: iedereen laten zien dat ik niet te oud ben. Dat ik nog steeds heb wat nodig is”, vertelde hij via zijn ploeg. “Het waren lange maanden. Ik heb er alles aan gedaan om het herstel te bespoedigen en te proberen weer op mijn best te zin – en vanmiddag kwam het allemaal samen, waardoor het een superdag werd. Op zo’n dag moet je gewoon moedig zijn, in jezelf geloven en niet bang zijn om je kaarten op tafel te leggen.”

“Veel jongens dachten vandaag dat het tijd was om slim te zijn, niet te rijden, niet te volgen, geen energie te verspillen, maar op zo’n dag als deze moet je gewoon moedig zijn en in jezelf geloven. Ik wil de ploeg bedanken dat zij in mij geloofde en geduldig was”, aldus De Marchi.