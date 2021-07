Alessandro De Marchi maakt rentree in Tour de Wallonie

Alessandro De Marchi zal vanaf dinsdag weer te zien zijn in het peloton. De ervaren Italiaan is na zijn zware valpartij in de Giro d’Italia weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden. De Marchi maakt deel uit van de selectie van Israel Start-Up Nation voor de Tour de Wallonie.

De 35-jarige De Marchi reed sinds de Ronde van Italië geen wedstrijd meer voor zijn Israëlische werkgever. De rasaanvaller kwam in de twaalfde etappe van de Giro zwaar ten val en moest op een brancard worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De Marchi bleek last te hebben van een gebroken rechtersleutelbeen, zes gebroken ribben en twee gebroken borstwervels.

Na een revalidatie van twee maanden is de Italiaan nu weer klaar om te koersen. Op de deelnemerslijst van de Tour de Wallonie prijken ook de namen van zijn ploeggenoten Jenthe Biermans, Davide Cimolai, Hugo Hofstetter, Taj Jones, Alexis Renard en Tom Van Asbroeck. Lees in onze uitgebreide voorbeschouwing wie er nog meer meedoen aan de Tour de Wallonie.