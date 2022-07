Aleksandr Vlasov zesde in Lausanne: “Voelde me alweer veel beter dan gisteren”

Aleksandr Vlasov kan tevreden terugkijken op de achtste etappe van de Tour de France. De Rus, die donderdag ten val kwam en vrijdag veel tijd verloor op La Super Planche des Belles Filles, eindigde in Lausanne als zesde. “Ik voelde me alweer een stuk beter dan gisteren”, zegt Vlasov op de site van zijn ploeg BORA-hansgrohe.

“Maar nog steeds had ik wat pijn in mijn rug”, tempert de klassementskopman de feestvreugde. “Ik heb nog wat tijd nodig om te herstellen, voordat ik plannen kan maken voor de Alpenritten. Ik denk dat morgen neer zal komen op blijven aanhaken en voorkomen dat ik meer tijd verlies. Daarna hebben we een rustdag, waar we voordeel uit moeten halen.”

Vlasov staat momenteel op de twaalfde plaats in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van twee minuten en 45 seconden op Tadej Pogacar, de drager van het geel.