Aleksandr Vlasov slaat dubbelslag op slotdag Ronde van Romandië, Rohan Dennis stort in

Aleksandr Vlasov heeft de Ronde van Romandië gewonnen. De Rus begon de dag als derde in het klassement, maar door de afsluitende klimtijdrit op zijn naam te schrijven, stootte hij Rohan Dennis van de troon. Dennis eindigde buiten de top-20 en viel zodoende van het podium.

De Ronde van Romandië kende vandaag zijn apotheose. In de klimtijdrit was het aan de klassementsrenners om alles uit de kast te halen, in de hoop op de rit- en vooral eindzege. De start was in Aigle, de finish lag in Villars. Na een vlakke aanloop van bijna zes kilometer begon het klimmen: tien kilometer aan een gemiddelde van 8%. Rohan Dennis begon de dag als klassementsleider, maar Juan Ayuso, Aleksandr Vlasov, Ben O’Connor en Luke Plapp stonden nog binnen de halve minuut.

Al deze klassementsmannen zouden pas later op de middag in actie komen. Eerst waren er nog een heel stel renners aan de beurt die niet meer in aanmerking kwamen voor een goede eindklassering. Van hen was Harry Sweeny (Lotto Soudal) aanvankelijk de beste. Daarna stonden ook Marco Brenner (Team DSM) en Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl) een tijdje aan de leiding. De 20-jarige Antonio Tiberi was de eerste die vervolgens echt een serieuze tijd neerzette. Hij deed bijna een minuut af van de tijd van Cavagna.

Sterke tijdrit Steven Kruijswijk

Toch zou Tiberi niet lang aan de leiding staan. Kort achter hem startte namelijk Ion Izagirre, die eerder in de week gevallen was en daardoor was uitgeschakeld voor een goed klassement. Dat weerhield hem er niet van om het volle pond te geven, want hij troefde Tiberi af en zou zodoende lange tijd bovenaan de tabellen staan. Ondertussen zagen we ook nog een goede tijd van Ethan Hayter. De Brit reed naar een voorlopig derde tijd, achter Izagirre en Tiberi.

Nadat Geoffrey Bouchard en Patrick Bevin al in de buurt kwamen, was het uiteindelijk Rein Taaramäe die Izagirre onttroonde. De Est werd op zijn beurt afgelost door Thibaut Pinot. Nadat onder andere Geraint Thomas, Sergio Higuita en Sep Kuss hun tanden stukbeten op de tijd van de Fransman, moest Steven Kruijswijk binnenkomen. De Nederlander, negentiende in het klassement voor de start, was bij het tussenpunt ruim sneller dan Pinot, maar moest op het tweede deel behoorlijk inleveren. Toch hield hij enkele tellen over en kwam hij aan de leiding te staan.

Vlasov verslaat Dennis

Lang kon Kruijswijk daar niet van genieten, want de na hem gestarte Damiano Caruso bleek net iets sneller. Simon Geschke, die vanochtend negende stond in het klassement, zorgde vervolgens voor een verrassing door Caruso met ruim verschil af te troeven. Bij het tussenpunt had de 36-jarige Geschke ook al de beste tijd geklokt. Bij diezelfde tijdmeting was Vlasov al 28 seconden sneller dan Dennis, waardoor de Rus virtueel tien seconden voor de renner van Jumbo-Visma kwam te staan in het klassement.

Vlasov bleek zich in het eerste deel niet te hebben opgeblazen, want op de streep was hij een halve minuut beter dan Geschke, die tot dan aan de leiding stond. Ayuso, de volgende die moest binnenkomen, kwam niet in de buurt van de renner van BORA-hansgrohe. Hij noteerde de achtste tijd. Uiteindelijk behield de jonge Spanjaard die positie, want Dennis was helemaal ingestort. De Australiër eindigde buiten de top-20 en viel zodoende van het podium. Dennis werd achtste, één plekje achter Steven Kruijswijk, die vijfde in de daguitslag was.

Op het hoogste treetje van dat podium stond dus Vlasov. Gino Mäder, die knap derde werd in de afsluitende klimtijdrit, bezette de tweede plaats, net voor de verrassend Geschke. De Duitser mocht als derde mee op het eindschavot.