Aleksandr Vlasov: “Moeilijk om kracht te zetten op de pedalen”

Voor Aleksandr Vlasov staat de rustdag in de Tour de France vooral in het teken van herstellen. Sinds zijn val in de zesde rit kampt de kopman van BORA-hansgrohe immers met rugklachten.

“Ik ben blij dat we een rustdag hebben, want die heb ik echt nodig om te herstellen van mijn val in de zesde etappe”, vertelde Vlasov na de negende rit, waar hij op veertien kilometer van de finish de groep met de gele trui moest laten gaan. Uiteindelijk moest hij bijna een halve minuut toegeven op de andere klassementsrenners. Na negen dagen staat de kopman van BORA-hansgrohe op de twaalfde plaats, op 3:12 minuten van het geel.

“Ik heb nog steeds wat last van mijn rug en het is erg moeilijk om kracht op de pedalen te zetten. Maar ik hoop op de rustdag goed te herstellen”, houdt hij vertrouwen. “Voor de valpartij voelde ik me uitstekend en kon ik met de besten mee, maar na de val is het een stuk moeilijker voor me. De Tour is heel intens, elke dag is heel snel en de hele tijd nerveus”, zei hij tot slot op de website van zijn ploeg.