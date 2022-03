Aleksandr Vlasov loopt geen serieuze blessures op bij val in Parijs-Nice

Aleksandr Vlasov begon vandaag als de nummer zeven in het klassement aan de slotetappe van Parijs-Nice, maar de 25-jarige klimmer van BORA-hansgrohe wist de finish in Nice niet te bereiken. Vlasov kwam onderweg namelijk ten val en besloot in de remmen te knijpen.

Vlasov liep meerdere schaafwonden en blauwe plekken op, maar heeft geen serieuze blessures overgehouden aan zijn valpartij. De renner, die eerder dit seizoen al de Ronde van Valencia wist te winnen, moest echter wel opgeven en kon zo zijn zevende plaats in het algemeen klassement niet verdedigen.

Sierra Nevada

“Het is voor mij een week met gemengde gevoelens. We hebben deze week als ploeg echt wat pech gekend, eigenlijk al vanaf de eerste dag. Als ik echter naar mezelf kijk. De ronde verliep best wel goed, tot zaterdag, toen ik een moeilijke dag kende. Dat ik nu de race moet verlaten na een crash, is wel echt teleurstellend.”

Vlasov zal nu weer nieuwe doelen moeten stellen. “Ik hoop snel te herstellen en dan zal ik me gaan concentreren op de volgende wedstrijden. Na een paar dagen rust trek ik naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage.”