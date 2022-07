Aleksandr Vlasov komt goed weg na val: “Alleen wat schaafwonden”

Aleksandr Vlasov leek vandaag in de zesde etappe van de Tour de France kostbare tijd te verliezen na een valpartij in de laatste tien kilometer, maar de klassementskopman van BORA-hansgrohe wist – met hulp van zijn ploeggenoten – alsnog terug te keren in de eerste groep. Vlasov kwam dus met de schrik vrij na een hectische slotfase.

Met nog goed tien kilometer te gaan kwamen meerdere renners ten val in een verraderlijke bocht. Ook Vlasov maakte kennis met het Franse asfalt en was vanaf dat moment op achtervolgen aangewezen. Zijn ploeggenoten moesten vervolgens alle zeilen bijzetten om de scheve situatie nog recht te zetten. “De renner voor me ging tegen de grond en ik kon echt geen kant op”, blikt Vlasov op de website van zijn ploeg terug op de etappe.

“Mijn ploeggenoten besloten direct te stoppen, waarna ze een fantastische prestatie hebben geleverd om me weer terug naar het peloton te brengen. Zo kon ik op vier kilometer van de finish weer aansluiten.” Vlasov wist zich in de daaropvolgende kilometers goed voorin te handhaven en kwam uiteindelijk als zestiende over de streep, op vijf seconden van zijn grootste concurrenten voor het algemeen klassement.

In de stand om de gele trui staat Vlasov nu zevende, op 52 seconden van de nieuwe geletruidrager Tadej Pogačar. De kopman van BORA-hansgrohe kijkt ondanks zijn valpartij met vertrouwen uit naar de komende etappes. “Ik voelde me de hele dag goed en gelukkig kon ik ook na de crash nog flink doortrappen. Ik heb alleen wat schaafwonden overgehouden aan de val, het stelt verder niet zoveel voor.”