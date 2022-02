Aleksandr Vlasov: “Ik wilde op de gravelsectie proberen het verschil te maken”

Voor Aleksandr Vlasov had de derde etappe van de Ronde van Valencia, met aankomst bergop op de Alto Antenas del Maigmó, niet beter kunnen verlopen. De 25-jarige Rus viel aan op de sterrati van de slotklim en wist vervolgens zijn voorsprong vast te houden tot op de streep. Ook werd hij de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De renners stond op de derde dag van de Ronde van Valencia een zware dag te wachten met vijf beklimmingen in de laatste honderd kilometer, een aankomst bergop over gedeeltelijk onverharde wegen en 3664 meter hoogteverschil. Vlasov vertelde in het flashinterview na de aankomst dat hij zich onderweg zo veel mogelijk probeerde te sparen voor de zware finale. “Ik wist dat het niet mijn type klim was. In de laatste kilometers ben ik ervoor gegaan.”

De Rus had vooraf zijn huiswerk gedaan en een video van de gravelsectie bekeken. “Het was heel zwaar en op sommige stukken lagen grote stenen. Daarom besloot ik om juist daar te proberen het verschil te maken. Het zijn mijn eerste koersen met deze ploeg en het gaat goed, ik voel me echt al onderdeel van het team. Hopelijk kunnen we samen nog meer mooie doelen bereiken”, aldus de klimmer.