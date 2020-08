Aleksandr Vlasov: “Ik ben blij met een derde plek” zondag 16 augustus 2020 om 09:48

Jakob Fuglsang wist gisteren met verve de Ronde van Lombardije te winnen. De Deen kon in de finale rekenen op zijn jonge ploeggenoot Aleksandr Vlasov. De Russische klimmer reed een ijzersterke wedstrijd en wist zelf ook nog een podiumplaats uit de brand te slepen.

Het was Vlasov die op de Muro di Sormano de groep der favorieten flink wist uit te dunnen. In de finale bleek de winnaar van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge ook nog sterk genoeg om mee te gaan met Fuglsang en George Bennett. Vlasov reed uiteindelijk de longen uit zijn lijf om kopman Fuglsang aan een prestigieuze zege te helpen.

“We kunnen terugkijken op een goede dag”, zo reageerde Vlasov vlak na de finish. “We bleven gegroepeerd rijden en namen ook onze verantwoordelijkheid. We hebben echt geweldig teamwerk geleverd. Ik heb geprobeerd om Jakob zo lang mogelijk bij te staan. In de absolute slotfase heb ik vervolgens voor mijn eigen tempo gekozen.”

“Het was echt een lange en zware wedstrijd”, aldus Vlasov, die bezig is aan een uitstekend seizoen in dienst van Astana. De 24-jarige renner zal later dit seizoen nog deelnemen aan de Giro d’Italia.

