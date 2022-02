Aleksandr Vlasov grijpt eindzege Ronde van Valencia: “Blij met mijn vorm”

De Ronde van Valencia is bijgeschreven op het palmares van Aleksandr Vlasov. Na zijn dubbelslag in de klimrit naar Antenas del Maigmó kwam zijn leidende positie niet meer in gevaar. De slotrit doorstond hij ook met verve. “We hebben vijf perfecte dagen gehad hier”, vertelt de Rus.

“Ik ben heel blij dat ik de eindzege mee naar huis kan nemen”, aldus de klimmer van BORA-hansgrohe. “We hebben als ploeg goed samengewerkt en ik wil mijn teamgenoten heel erg bedanken voor het werk dat ze elke dag gedaan hebben. Ik ben blij met mijn vorm en denk dat we een goede basis hebben gelegd richting de volgende doelen.”

Ook ploegleider Jean-Pierre Heynderickx van BORA-hansgrohe benadrukt de samenwerking van de ploeg in de Spaanse ronde. “Vandaag was er nog een beetje stress aan het begin van de etappe, omdat een paar klassementsploegen in de aanval wilden gaan. Maar de jongens hebben geweldig werk geleverd en alles onder controle gehouden. Ik ben meer dan trots hoe we gereden hebben”, geeft hij aan.