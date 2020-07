Alejandro Valverde slaat de Waalse Pijl wellicht over woensdag 15 juli 2020 om 19:45

Alejandro Valverde is met vijf zeges recordhouder in de Waalse Pijl, maar zijn ploeg Movistar laat aan Sporza weten dat de klassieker momenteel niet op zijn programma staat. De reden: Valverde denkt vooral aan het WK wielrennen in Zwitserland.

De 40-jarige Valverde hoopt op 27 september een gooi te doen naar een tweede wereldtitel. Drie dagen later staat al de 84e editie van de Waalse Pijl op het programma. Valverde zal wel gewoon aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik, het Waalse wielermonument staat precies één week na de mondiale titelstrijd op het programma.

Eerder liet teammanager Eusebio Unzué al weten dat Valverde zijn seizoen normaal gesproken zal beginnen in eigen land met de Ronde van Burgos. De veelwinnaar zal vervolgens meedoen aan het Critérium du Dauphiné en de Spaanse kampioenschappen in de provincie Jaén, allemaal in aanloop naar de Tour de France.

Na het WK wielrennen en Luik-Bastenaken-Luik is het tijd voor de Vuelta a España. Valverde wist vorig jaar nog als tweede te eindigen in zijn thuisronde, alleen Primož Roglič bleek sterker na 21 etappes. Het is onduidelijk of Valverde voor de Vuelta nog zal deelnemen aan de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem.