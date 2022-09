Alejandro Valverde rijdt nog vier koersen voor wielerpensioen

Alejandro Valverde zal dit seizoen nog vier wedstrijden betwisten en dan zit zijn wielercarrière erop. De 42-jarige Spanjaard werkt met de Coppa Agostoni, Giro dell’Emilia, Tre Valli Varesine en Ronde van Lombardije nog vier Italiaanse najaarskoersen af.

Valverde zal ongetwijfeld nog willen schitteren in de laatste wedstrijden uit zijn carrière. De Coppa Agostoni staat donderdag op het programma, gevolgd door de Giro dell’Emilia (1 oktober), Tre Valli Varesine (4 oktober) en de Ronde van Lombardije (8 oktober). “Het is het moment om een laatste keer te genieten, en hem te bedanken”, vat zijn ploeg Movistar het samen op social media.

Over zijn loopbaan is Valverde meer dan tevreden, liet hij onlangs nog blijken in een interview met de Spaanse sportkrant AS. Hij won het WK, vier keer Luik-Bastenaken-Luik, vijf keer de Waalse Pijl, de Vuelta a España, vier Touretappes, twaalf Vuelta-ritten en nog veel meer. “Als ik realistisch ben, mis ik niets. Er zijn altijd grotere uitdagingen, maar ik heb veel meer bereikt dan ik had verwacht toen ik begon. En ik heb er echt van genoten”, blikt hij terug.

“Het WK dat ik won in 2018, dat was heel bijzonder”, gaat Valverde verder. “Het fietsen is de moeite en alle opofferingen meer dan waard geweest. We hebben genoten, met familie, kinderen, vrienden. Wat ik volgend jaar ga doen bij Movistar, dat weet ik nog niet. We moeten nog met de ploeg gaan zitten en daar naar kijken.”