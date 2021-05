Alejandro Valverde mikt op nieuwe zege in ‘zijn’ Ronde van Murcia

Alejandro Valverde staat ook dit jaar weer aan de start van de Ronde van Murcia, zo heeft zijn ploeg Movistar laten weten aan AS. De 41-jarige Spanjaard hoopt als lokale favoriet voor een zesde keer de wedstrijd te winnen.

Valverde was in 2004, 2007, 2008, 2014 en 2017 al de beste in zijn thuiskoers. De Ronde van Murcia, dit jaar opnieuw een eendagskoers, zal worden verreden op zondag 23 mei. Vorig jaar ging de zege naar de Belg Xandro Meurisse, die tegenwoordig uitkomt voor Alpecin-Fenix.

Valverde, opgegroeid in Murcia en nog steeds woonachtig in de stad in het zuidoosten van Spanje, is ook dit jaar weer een van de topfavorieten voor de overwinning. De Spanjaard kan terugkijken op een uitstekend voorjaar. Het begon allemaal met een vierde plek in de sterk bezette Ronde van Catalonië.

De wereldkampioen van Innsbruck wist vervolgens de GP Miguel Induraín op zijn naam te schrijven, gevolgd door een zevende stek in de Ronde van het Baskenland. Ook in de heuvelklassiekers deed hij weer mee van voren: vijfde in de Amstel Gold Race, derde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik.