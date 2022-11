Alejandro Valverde krijgt nieuwe rol bij Movistar als contactpersoon

Alejandro Valverde zal vanaf 2023 deel uitmaken van de staf van Movistar. De Spaanse wielrenner nam eind 2022 afscheid van zijn eigen carrière als profrenner, maar blijft actief in de wielerwereld. Bij Movistar zal Valverde een contactpersoon zijn tussen de managers, coaches en renners.

Na het Saitama Criterium in Japan, waar Valverde vierde werd, vertelde hij aan het Spaanse AS over zijn nieuwe rol. “Ik zal voornamelijk moeten zorgen voor meer communicatie tussen de managers, coaches en renners.” Als contactpersoon bij Movistar zal Valverde met andere woorden een belangrijke rol spelen in de communicatie binnen de ploeg.

Daarnaast zal de Spanjaard ook aanwezig zijn bij een aantal koersen. “Ik zal dan normaal gezien in de ploegleiderswagen zitten. Het idee is om bij de Giro, Tour en Vuelta te zijn. Dat zal echter niet de hele ronde zijn, maar vijf à zes dagen. Ik zal dus nog steeds te zien zijn bij de wedstrijden”, gaf de ex-wereldkampioen aan.

Gravel

Naast zijn rol in de staf van Movistar, wil de 42-jarige ancien ook blijven fietsen. “Ik wil graag meedoen aan gravelwedstrijden en dat soort zaken, al heb ik daar nog niet goed naar gekeken. Dat is dan vooral om nog een sportief doel te hebben, maar ook om plezier te maken. Die twee dingen zijn eigenlijk ook hetzelfde voor mij”, besloot Valverde.