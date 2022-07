‘Alejandro Valverde in ziekenhuis na aanrijding, automobilist rijdt door’

Alejandro Valverde is tijdens een training in zijn thuisregio Murcia aangereden door een automobilist. Dat meldt het lokale La Opinion de Murcia. Ook twee andere fietsers, die op pad waren met de Movistar-kopman, werden aangereden. De automobilist reed na het ongeluk door.

Volgens ooggetuigen gebeurde het ongeluk met de drie wielrenners zaterdagmiddag rond het middaguur op de RM-560-weg tussen Alcantarilla en Javalí Viejo. Politie en ambulance waren snel ter plaatse en hebben Valverde en zijn metgezellen ter plaatse geholpen.

Daarna is de 42-jarige Valverde met verwondingen naar een ziekenhuis in Murcia gebracht. Wat precies de schade is bij El Imbatido, is niet bekend. Volgens de lokale website is zijn toestand niet ernstig. Valverdes ploeg Movistar heeft het nieuws nog niet bevestigd.