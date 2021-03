Alejandro Valverde en Iván García met Movistar in Strade Bianche

Alejandro Valverde en Iván García doen komende zaterdag namens Movistar mee aan Strade Bianche. De inmiddels 40-jarige Valverde werd in 2014 en 2015 derde in de Toscaanse klassieker.

Valverde wist al meerdere keren een hoofdrol te vertolken in de grindklassieker. In 2013 moest hij na pech in de finale nog genoegen nemen met een dertiende plaats, maar in 2014 en 2015 stond hij op het podium namens de Spaanse WorldTour-formatie. Ook in 2016 (tiende) en 2018 (vierde) deed hij in Toscane mee om de knikkers.

Zijn ploeggenoot García wist nog nooit te schitteren in Strade Bianche. De rappe Spanjaard was vorig jaar ook al van de partij, maar wist toen de finish in Siena niet te bereiken. De selectie bestaat verder nog uit Abner González, de jonge klimmer uit Puerto Rico, Héctor Carretero, Lluís Mas, Sergio Samitier en outsider Gonzalo Serrano.

Selectie Movistar voor Strade Bianche (6 maart)

Héctor Carretero

Iván García

Abner González

Lluís Mas

Sergio Samitier

Gonzalo Serrano

Alejandro Valverde