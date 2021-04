Alejandro Valverde: “Deze overwinning geeft vertrouwen”

Alejandro Valverde reist met veel vertrouwen af naar de Ronde van het Baskenland. In de GP Miguel Indurain bleek de 40-jarige Spanjaard zaterdag de sterkste te zijn. “Deze overwinning geeft me vreugde en vertrouwen.”

“Hopelijk kunnen we ons daar weer laten gelden”, gaat hij verder in het interview na afloop. “De benen zijn goed en we hebben een geweldig team.”

De zege van Valverde zaterdag was een welkome. Zelf won de Spanjaard al anderhalf jaar niet meer, terwijl zijn ploeg in 2021 nog niet won. “Voor vandaag wil ik iedereen bedanken die me is blijven steunen en in de gaten is blijven houden, maar ook mijn ploeg die fantastisch werk heeft geleverd.”

Astana was de grote uitdager

De versnellingen die de Spanjaard in de slotfase deed, waren indrukwekkend. Het Astana-blok met Luis Leon Sanchez en Alexey Lutsenko bleek er niet tegen te zijn opgewassen. “Zij controleerden vanaf het begin. Ik had daarom ook wel wat angst voor ze. Die twee supersterke renners maakten het ook niet makkelijk voor me.”

“Lutsenko passeerde me zelfs nog even na Muru, maar toen wist ik dat de helling naar Ibarra er nog aan kwam. Ik had mezelf voorgenomen om alles te geven daar om toch nog het verschil te maken.”

Gary Baños

Tot slot droeg Valverde zijn zege op aan Gary Baños, de Movistar-medewerker die aan het begin van het jaar overleed bij een bergongeval. “Waar hij ook is, ik weet zeker dat hij deze zege met veel genegenheid heeft ontvangen.