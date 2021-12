Alejandro Valverde blijft ook na 2022 betrokken bij Movistar

De 41-jarige Alejandro Valverde blijft na zijn wielerpensioen in 2022 betrokken bij Movistar. De Spanjaard heeft nog een tweejarig contract, wat betekent dat hij in 2023 een andere functie zal vervullen bij de Spaanse WorldTour-formatie.

“Ik heb nog een contract tot en met 2023 bij de ploeg”, zo laat hij weten in een interview met AS. “Ik zal vooral ambassadeur van het team zijn. Ook zal ik enkele dagen in de auto zitten als sportief directeur. Of dat mijn roeping is voor de toekomst? Dat weet ik nog niet.”

Eerder maakte Valverde al zijn programma bekend voor 2022, waarin onder meer de Ardennenklassiekers, de Giro en de Vuelta op het programma staan. Een druk jaar dus voor de Spanjaard, die blij is dat hij na dit jaar wat vaker met zijn gezin kan zijn. “Ik vind het moeilijk om weken of maanden weg te zijn van mijn gezin. De geestelijke en lichamelijke inspanning eist zijn tol, daarom is mijn wielerpensioen niet meer terug te draaien.”

“Ik ben verheugd om na 2022 een nieuwe fase in mijn leven in te gaan. Misschien zal ik een traan laten, maar ik denk meer voldoening te voelen. En ik verlaat de mensen om mij heen ook zeker niet, ik laat alleen de druk om altijd maar te moeten presteren achter”, eindigt hij.