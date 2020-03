Alejandro Valverde bekent oorzaak trainingsval: “Ik wilde een ‘Van der Poel’ doen” zaterdag 28 maart 2020 om 09:42

Een jaar geleden moest Alejandro Valverde Luik-Bastenaken-Luik vroegtijdig verlaten, nadat hij enkele dagen eerder gevallen was tijdens een training. In de nieuwe documentairereeks rond zijn ploeg Movistar onthult hij nu dat een mislukte wheelie de crash veroorzaakte.

Voor Alejandro Valverde kwam een jaar geleden een vroegtijdig einde aan Luik-Bastenaken-Luik. Met nog honderd kilometer te rijden stopte de viervoudige winnaar langs de kant van de weg en stapte vervolgens de ploegwagen in. Drie dagen voor de heuvelklassieker was hij namelijk ten val gekomen tijdens een training, waarbij hij zijn heiligbeen blesseerde.

In de documentairereeks El Día Menos Pensado bekent Valverde nu dat hij viel doordat hij een ‘Van der Poel’ wilde doen. De trukendoos van de drievoudige wereldkampioen veldrijden bleek echter lastiger dan verwacht, getuige de ongunstige afloop voor de Spanjaard. “Ik probeerde een wheelie en belandde op de grond.”

El Día Menos Pensado

Sinds deze week is de zesdelige documentairereeks El Día Menos Pensado te zien op Netflix. In deze minireeks volgen de makers Valverdes ploeg Movistar tijdens het vorige wielerseizoen. De serie richt zich op de Girozege van Richard Carapaz en brengt de spanning tussen Nairo Quintana en Mikel Landa in beeld in hun jacht op het kopmanschap voor de Tour de France.