Movistar komt met docureeks over afgelopen seizoen vrijdag 27 maart 2020 om 12:36

Wie zich thuis zit te vervelen kan vanaf vandaag de zesdelige documentairereeks ‘El Día Menos Pensado’ op streamingsdienst Netflix bekijken. In deze minireeks volgen we de WorldTour-ploeg Movistar tijdens het afgelopen wielerseizoen.

De focus ligt vooral op de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. De ploeg van manager Eusebio Unzué is acht maanden gevolgd over heel Europa en Zuid-Amerika. De makers kregen toestemming om te filmen in de teambus, verschillende hotels en de ploegleiderswagens, terwijl ze ook aanwezig waren tijdens ploegbesprekingen.

El Día Menos Pensado richt zich onder meer op de Girozege van de inmiddels vertrokken Richard Carapaz en brengt de spanning in beeld tussen Nairo Quintana en Mikel Landa in hun jacht op het kopmanschap in de Ronde van Frankrijk. Verder is er natuurlijk ruim aandacht voor het jaar van wereldkampioen Alejandro Valverde.

Ⓜ️📹🚴‍♂️ La vida del Movistar Team en las Grandes Vueltas de 2019, desde dentro, sin filtros, contándolo tal y como sucedió. #ElDíaMenosPensado se estrena en @NetflixES y @MovistarPlus. Toda la info de la serie documental de 6 episodios y avance en vídeo 👇https://t.co/lsBSLtzjkF — Movistar Team (@Movistar_Team) March 27, 2020