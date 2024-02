donderdag 8 februari 2024 om 18:57

Alejandro Osorio wint in Tour Colombia vanuit kopgroep met ook Bernal en Urán

Alejandro Osorio heeft de derde etappe van de Tour Colombia op zijn naam geschreven. De 25-jarige renner, die zich eind januari ook al tot Colombiaans kampioen kroonde, was in een sprint-a-deux te snel voor Rodrigo Contreras. Net daarvoor waren de twee weggereden uit een kopgroepje met onder meer Egan Bernal en Rigoberto Urán.

Daags na de eerste bergrit, kregen de renners in de Tour Colombia opnieuw een pittige rit voorgeschoteld. In Tunja werd de hele dag gekoerst op een lokaal circuit. De omloop bevatte twee korte, maar door de opeenvolging toch venijnige hellingen. Het rondje moest elf keer afgelegd worden, wat betekende dat er in totaal 142 kilometer verreden moest worden.

Kopgroep van twee, uitdunnend peloton

Al vroeg in de rit ontsnapten twee renners: David Santiago Gómez (Sistecrédito) en Bernardo Suaza (Petrolike). Het duo verzamelde een voorsprong van ruim vier minuten. Met zijn tweeën was het echter lastig opboksen tegen het peloton, dat alsmaar dichterbij kwam. Ondertussen dunde dat pak overigens wel flink uit. Onder meer Fernando Gaviria en Mark Cavendish waren al gelost, toen het laatste wedstrijduur zich aandiende.

Met nog zo’n 35 kilometer te gaan, hadden Gómez en Suaza nog een minuut en veertig seconden voorsprong. Op dit punt deelde Richard Carapaz een eerste prik uit in het peloton. De Ecuadoraan van EF Education-EasyPost versnelde net voor de top van een van de hellingen, maar geraakte niet weg. Zijn actie zorgde er wel voor dat het spel op de wagen kwam. Er volgden verschillende demarrages, het peloton versplinterde verder en met nog twintig kilometer te gaan, waren beide vroege vluchters gegrepen.

Goed zeven kilometer later, bij het ingaan van de slotronde, hadden Vinicius Rangel (Movistar), Richard Carapaz en de ook zeer actieve Alexey Lutsenko zich licht afgescheiden. Een groep van zo’n dertig renners vatte hen echter al snel weer in de kraag. Daarbij geen Andrea Piccolo, die een ronde eerder materiaalpech had gehad. De nummer drie van het klassement had zijn plek in het pelotonnetje nadien niet meer in kunnen nemen.

Elitegroepje met Urán en Bernal

Het was dan ook een andere renner van EF Education-EasyPost die de forcing voerde op de voorlaatste klim van de dag: Rigoberto Urán. Nairo Quintana zat in zijn wiel, maar kon het tempo van zijn landgenoot niet volgen. Hij stuurde uit. De rest leek naar het wiel van Urán te rijden, maar op de top versnelde de ervaren renner nog eens. Nu sloeg hij een klein gaatje.

Vier renners wisten hun karretje nadien nog aan te haken: Colombiaans kampioen Alejandro Osorio (GW Erco Shimano), Rodrigo Contreras (Nu Colombia) Iván Ramiro Sosa (Movistar) en Egan Bernal, die deze koers uitkomt voor de nationale selectie van Colombia. Daarna staken met Jonathan Caicedo, Édgar Cadena (Petrolike) en Adrían Bustamante (GW Erco Shimano) nog drie mannen over. Met een kopgroep van acht begonnen we zo aan de laatste drie kilometer. Klassementsleider Harold Tejada had de slag gemist.

In de laatste twee kilometer ging Contreras er in zijn eentje vandoor, maar Osorio wist in extremis nog naar hem toe te rijden. De Colombiaans kampioen kon vanuit het wiel van zijn voorganger de sprint aangaan en won overtuigend. Contreras moest genoegen nemen met de tweede plaats. Urán sprintte – uiteindelijk nog in dezelfde tijd als Osorio – naar de derde plaats. Bernal werd vijfde.