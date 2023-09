woensdag 20 september 2023 om 15:18

Alec Segaert overtuigend naar tijdritgoud bij beloften: “Het ging vanzelf”

Alec Segaert vloog over het vlakke parcours in Emmen tijdens het EK tijdrijden voor beloften, zo vertelde hij na afloop van zijn gouden race. De Belgische tijdritspecialist won met 38 seconden voorsprong op de Deen Carl-Frederik Bévort. “Ik vertrok met een goed gevoel en het ging vanzelf”, lacht hij na afloop in gesprek met Sporza.

“Ik moet zeggen dat ik een heel goede dag had”, aldus Segaert. “Mijn wattages kon ik makkelijk halen. Aan het eerste tussenpunt had ik direct een grote voorsprong en ik had niet het gevoel dat ik ging instorten. Dus als ik mijn prestatie kon doorzetten, wist ik dat het een mooie dag kon worden.”

Op het voorbije WK tijdrijden greep Segaert nog naast het goud, toen won Lorenzo Milesi verrassend de wereldtitel. Zijn EK-zege is een kleine revanche, erkent de Belg. “Maar het gevoel was toen ook goed. Er was een iemand beter”, doelt hij op Milesi. “Ik had vandaag echt het gevoel dat ik super reed en wilde wel graag weten hoe dat vandaag gelopen zou zijn. Maar hij had wat tegenslag in de Vuelta. Maar voor mezelf is dit een bevestiging dat het nergens fout is gelopen en dat ik in orde ben.”

“Je ziet dat dat de uitslag niet liegt. Het is hier beuken door de wind en dat kan ik best wel goed”, lacht Segaert, die vorig jaar ook al het EK tijdrijden bij de beloften won. “Een trui is altijd iets moois. Als er een trui te verdienen valt, is dat wat extra’s om te verdienen. Als je dat pakt, is dat een mooie beloning.”