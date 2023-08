Alberto Dainese wint met machtige sprint openingsrit Arctic Race of Norway

De Arctic Race of Norway is begonnen met een ritzege voor Alberto Dainese. De Italiaan van Team dsm-firmenich was de snelste in de massasprint. Noah Hobbs (Equipe continentale Groupama-FDJ) werd tweede, Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) derde.

De Arctic Race of Norway kent dit jaar weer de nodige heuvelritten, maar de ronde begon relatief gemakkelijk. Al moest de rit van Kautokeino naar Alta ook weer niet onderschat worden. Na een eenvoudig begin van de etappe, volgde namelijk een best lastig finalecircuit. In de driemaal te verrijden lokale ronde lag steeds de Bossekop-klim (1,4 km aan 4,6%). Bovendien liep de laatste kilometer in Alta ook nog wat op. Het stijgingspercentage viel hier wel mee: zo’n 2,5% procent.

Kopgroep van zes

Vroeg in de rit kozen Torbjørn Andre Røed (Above & Beyond Cancer Cycling p/b Bike World), Benjamin Perry (Human Powered Health), Johan Ravnøy (Coop-Repsol), Fergus Browning (Trinity), Trym Brennsæter en Lewis Bower (Equipe continentale Groupama-FDJ) het hazenpad. Zij kregen een maximale voorsprong van drie minuten, maar al gauw werd het gat teruggebracht tot anderhalve minuut. Dat kwam vooral door het werk van Uno-X en Team dsm-firmenich. Die laatste ploeg moest het trouwens stellen zonder titelverdediger Andread Leknessund, die in extremis moest passen voor zijn thuisronde vanwege ziekte.

Op veertig kilometer van het einde was de voorsprong van de zes al gezakt tot onder de minuut, wat voor onrust zorgde. Een aanval van Browning zorgde uiteindelijk voor de schifting. De Australiër kreeg alleen Ravnøy en Bower mee. Gedrieën verzetten zij zich nog lang tegen het onvermijdelijke, maar met nog zestien kilometer te gaan, zat het avontuur er ook voor hen op. Meteen daarna pakte Tobias Halland Johannessen drie bonificatieseconden bij een tussensprint.

Impey valt aan

Op de Bossekop-klim zagen we vervolgens verschillende aanvallen, maar niemand wist echt weg te komen. Dan maar ná de klim, dacht Daryl Impey. De Zuid-Afrikaan van Israel-Premier Tech wachtte de sprint niet af en begon aan een solo. Hij sloeg een flink gat, van maar liefst twintig seconden. In de laatste kilometers hadden de achtervolgers de grootst mogelijke moeite om Impey terug te pakken, maar uiteindelijk kregen ze hem dan toch te pakken. Het zou – op de hellende aankomst – een sprint worden.

Alberto Dainese, op papier de snelste man, moest die sprint van vrij ver beginnen. Maar met enkele machtige halen stormde hij voorbij zijn tegenstanders. Uiteindelijk won hij met meer dan een lengte voorsprong. Noah Hobbs (Equipe continentale Groupama-FDJ) werd tweede, Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) derde.